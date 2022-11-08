NASA не смогло спасти Землю от астероида. Пока только в моделировании

20:45, 08 ноября 2022
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NASA не смогло спасти Землю от астероида. Пока только в моделированииВ настоящей жизни тоже может не получиться
NASA провело учения по планетарной обороне. К сожалению, моделирование показало: человечество не готово бороться с угрозой из космоса.
Моделирование началось с обнаружения астероида, который двигался к Земле. Участники эксперимента получили информацию о том, куда движется объект, каковы его размер и вероятность столкновения.
В некотором смысле мы лучше, чем когда-либо, подготовлены к столкновению с астероидом. В прошлом месяце NASA столкнуло небольшой космический корабль с объектом среднего размера, чтобы сбить его с курса.
Но реальные люди сталкиваются с более сложными задачами. Участники симуляции обнаружили, что дезинформация усугубила сценарий. То есть в реальной ситуации люди могут не справиться из-за проблем в коммуникации.