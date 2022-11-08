NASA не смогло спасти Землю от астероида. Пока только в моделировании

Моделирование началось с обнаружения астероида, который двигался к Земле. Участники эксперимента получили ​​информацию о том, куда движется объект, каковы его размер и вероятность столкновения.

В некотором смысле мы лучше, чем когда-либо, подготовлены к столкновению с астероидом. В прошлом месяце NASA столкнуло небольшой космический корабль с объектом среднего размера, чтобы сбить его с курса.

Но реальные люди сталкиваются с более сложными задачами. Участники симуляции обнаружили, что дезинформация усугубила сценарий. То есть в реальной ситуации люди могут не справиться из-за проблем в коммуникации.