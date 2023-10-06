NASA не захотели отказываться от полётов астронавтов на «Союзах»По крайней мере на данный момент
По словам представителя NASSA Шона Фуллера, агентство не видит причин для отказа от использования российских «Союзов» для полетов астронавтов. Его слова приводит ТАСС.
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Выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку, Фуллер подчеркнул важность ракет «Союз» для США, заявив: «для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это». Он также отметил успешное сотрудничество между NASA и Россией в области отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американских коммерческих космических кораблях. А в качестве примера успешного сотрудничества при осуществлении полетов на МКС Фуллер привел недавнее возвращение космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на корабле «Союз МС-23».
В 2022 году NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС, согласно которому российские космонавты (не все) будут летать на американских кораблях Crew Dragon, а американские астронавты (тоже не все) будут использовать для полетов российские корабли «Союз», что позволит расширить международное сотрудничество в области освоения космоса.