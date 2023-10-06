NASA не захотели отказываться от полётов астронавтов на «Союзах»

Выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку, Фуллер подчеркнул важность ракет «Союз» для США, заявив: «для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это». Он также отметил успешное сотрудничество между NASA и Россией в области отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американских коммерческих космических кораблях. А в качестве примера успешного сотрудничества при осуществлении полетов на МКС Фуллер привел недавнее возвращение космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на корабле «Союз МС-23».

В 2022 году NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС, согласно которому российские космонавты (не все) будут летать на американских кораблях Crew Dragon, а американские астронавты (тоже не все) будут использовать для полетов российские корабли «Союз», что позволит расширить международное сотрудничество в области освоения космоса.