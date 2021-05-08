NASA обновило правила полётов для космических туристов

В NASA заявили, что новые цены отражают истинную стоимость поддержки таких миссий. Раньше Национальное управление брало $11 250 с человека за день на МКС в качестве оплаты жизнеобеспечения на станции и туалета. Также туристы должны были платить $22 500 в день за другие предметы снабжения экипажа, включая продукты питания и воздух.

Теперь частный астронавт должен заплатить $5,2 млн за работу экипажа МКС для обслуживания его полёта, а также $4,8 млн долларов — это оплата за планирование миссии. За питание на МКС с туристов будут брать $2000 в день.