NASA обратилась к частным компаниям для разработки космического буксира

NASA обратилась к частным компаниям для разработки космического буксираИщет способы доставки космических аппаратов на труднодоступные орбиты
Речь идет о создании так называемых орбитальных транспортных аппаратов. Они запускаются вместе с ракетой и затем доставляют спутники на заданные орбиты, которые сложно достичь обычным способом.
NASA планирует использовать эти технологии сначала для «менее рискованных» миссий, но в будущем сможет доставлять крупные грузы и аппараты, требующие повышенной надежности. Это также поможет отправлять миссии к Луне и Марсу.
Шесть компаний работают над девятью проектами:
Arrow Science & Technology с Quantum Space изучают доставку грузов с низкой орбиты на лунную.
Blue Origin делает два исследования: для платформы Blue Ring (разные орбиты, включая Луну и Марс) и для верхней ступени ракеты New Glenn.
Firefly Aerospace проверяет свои Elytra для работы на лунной и окололунной орбитах.
Impulse Space создаёт Mira (маневренный аппарат) и Helios (может менять орбиты от низкой до геостационарной).
Rocket Lab разрабатывает системы для ракеты Neutron и для аппарата Explorer для орбит до Луны и Марса.
United Launch Alliance изучает верхнюю ступень Centaur V для доставки спутников на окололунную орбиту.