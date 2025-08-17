Наука и технологии
NASA обратилась к частным компаниям для разработки космического буксира

Ищет способы доставки космических аппаратов на труднодоступные орбиты
NASA привлекло шесть компаний, включая Blue Origin, Rocket Lab и United Launch Alliance, для разработки технологий доставки космических аппаратов на труднодоступные орбиты. Агентство выделило на эти проекты 1,4 миллиона долларов.
Речь идет о создании так называемых орбитальных транспортных аппаратов. Они запускаются вместе с ракетой и затем доставляют спутники на заданные орбиты, которые сложно достичь обычным способом.

NASA планирует использовать эти технологии сначала для «менее рискованных» миссий, но в будущем сможет доставлять крупные грузы и аппараты, требующие повышенной надежности. Это также поможет отправлять миссии к Луне и Марсу.

Шесть компаний работают над девятью проектами:

  • Arrow Science & Technology с Quantum Space изучают доставку грузов с низкой орбиты на лунную.

  • Blue Origin делает два исследования: для платформы Blue Ring (разные орбиты, включая Луну и Марс) и для верхней ступени ракеты New Glenn.

  • Firefly Aerospace проверяет свои Elytra для работы на лунной и окололунной орбитах.

  • Impulse Space создаёт Mira (маневренный аппарат) и Helios (может менять орбиты от низкой до геостационарной).

  • Rocket Lab разрабатывает системы для ракеты Neutron и для аппарата Explorer для орбит до Луны и Марса.

  • United Launch Alliance изучает верхнюю ступень Centaur V для доставки спутников на окололунную орбиту.

