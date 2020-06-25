NASA объявило сбор идей для создания туалета на Луне

Агентство анонсировало Lunar Loo Challenge — конкурс на лучший космический туалет для будущего корабля, предназначенного для посадки на Луну. Этот корабль, по программе «Артемида», должен будет доставить астронавтов с лунной орбиты на поверхность. То есть туалет на нём должен быть универсальным: работать как в условиях невесомости, так и при низкой гравитации на лунной поверхности.

NASA планирует выдать авторам лучших идей $35 000. А наиболее подходящий туалет может быть включён в реальный корабль.

У агентства есть требования к будущему туалету. Он должен быть способен вместить 1 литр мочи и 500 граммов фекалий за раз. Кроме того, туалет должен быть адаптирован и под другие выделения, например, кровь.