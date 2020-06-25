Наука и технологии
Вчера 21:15
NASA объявило сбор идей для создания туалета на Луне
Этот туалет должен работать в условиях микрогравитации
NASA объявило сбор идей для создания туалета на Луне. Это действительно важная задача, если люди хотят колонизировать спутник Земли. Или хотя бы просто вернуться туда.
Агентство анонсировало Lunar Loo Challenge — конкурс на лучший космический туалет для будущего корабля, предназначенного для посадки на Луну. Этот корабль, по программе «Артемида», должен будет доставить астронавтов с лунной орбиты на поверхность. То есть туалет на нём должен быть универсальным: работать как в условиях невесомости, так и при низкой гравитации на лунной поверхности.
NASA планирует выдать авторам лучших идей $35 000. А наиболее подходящий туалет может быть включён в реальный корабль.
У агентства есть требования к будущему туалету. Он должен быть способен вместить 1 литр мочи и 500 граммов фекалий за раз. Кроме того, туалет должен быть адаптирован и под другие выделения, например, кровь.