NASA оценило сотрудничество с Россией на МКС на фоне конфликта на Украине

NASA оценило сотрудничество с Россией на МКС на фоне конфликта на УкраинеВсе, на удивление, профессионально
Глава NASA Билл Нельсон оценил степень сотрудничества США и России на Международной космической станции (МКС). К счастью, несмотря на конфликт на Украине и антироссийский настрой западных стран, агентство продолжает тесно сотрудничать с Москвой, пояснил Нельсон.
Ситуация вокруг Украины изменила все на Земле. Она, безусловно, укрепила Европу против России. Но это не изменит сотрудничества на Международной космической станции. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное
Вот с Китаем ситуация у США другая: по словам Нельсона, страна находится в космической гонке с Пекином, потому что в этой области они предпочитают конкурировать, а не сотрудничать. И гонка сейчас крутится вокруг планов по отправке людей на поверхность Луны (и США и Китай планируют сделать это как можно быстрее).