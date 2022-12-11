NASA оценило сотрудничество с Россией на МКС на фоне конфликта на Украине

Вот с Китаем ситуация у США другая: по словам Нельсона, страна находится в космической гонке с Пекином, потому что в этой области они предпочитают конкурировать, а не сотрудничать. И гонка сейчас крутится вокруг планов по отправке людей на поверхность Луны (и США и Китай планируют сделать это как можно быстрее).