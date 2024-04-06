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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 11:09
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NASA определило причину сбоя 47-летнего «Вояджера-1», исправление близко

Но и это не самый простой процесс
После почти пяти месяцев беспорядочных данных инженеры NASA наконец-то определили виновника проблем со связью «Вояджера-1». Неполадки в памяти системы полетных данных (FDS) зонда виноваты в тарабарщине, которую он передает с ноября 2023 года.
NASA определило причину сбоя 47-летнего «Вояджера-1», исправление близко
© Ferra

Плохая новость: примерно 3% памяти FDS повреждено, что не позволяет «Вояджеру-1» выполнять свои обычные функции по сбору и передаче научных данных. Хорошая новость: инженеры надеются, что им удастся вернуть космический аппарат в строй.

Находясь на расстоянии 24 миллиардов км от Земли, «Вояджер-1» является самым дальним аппаратом человечества. Диагностика проблемы оказалась нелегкой задачей. Не получая расшифрованных данных, инженеры полагались на исторические документы и свою изобретательность.

Их усилия окупились. Успешная команда, отправленная в марте, заставила «Вояджер-1» вернуть новый сигнал, показав местоположение неисправной памяти. Хотя точная причина остается неясной (возможны варианты космической радиации или простого износа), инженеры считают, что смогут обойтись без этой «плохой» памяти. Однако это не будет быстрым решением. Огромное расстояние, на котором находится «Вояджер-1», создает проблемы со связью. Сигналы идут 45 часов в оба конца. Их цель — перепрограммировать FDS на работу без поврежденной памяти, что позволит «Вояджеру-1» возобновить свою миссию по передаче ценных научных данных из дальних уголков Солнечной системы.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#исследование
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#NASA