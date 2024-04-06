NASA определило причину сбоя 47-летнего «Вояджера-1», исправление близко

Плохая новость: примерно 3% памяти FDS повреждено, что не позволяет «Вояджеру-1» выполнять свои обычные функции по сбору и передаче научных данных. Хорошая новость: инженеры надеются, что им удастся вернуть космический аппарат в строй.

Находясь на расстоянии 24 миллиардов км от Земли, «Вояджер-1» является самым дальним аппаратом человечества. Диагностика проблемы оказалась нелегкой задачей. Не получая расшифрованных данных, инженеры полагались на исторические документы и свою изобретательность.

Их усилия окупились. Успешная команда, отправленная в марте, заставила «Вояджер-1» вернуть новый сигнал, показав местоположение неисправной памяти. Хотя точная причина остается неясной (возможны варианты космической радиации или простого износа), инженеры считают, что смогут обойтись без этой «плохой» памяти. Однако это не будет быстрым решением. Огромное расстояние, на котором находится «Вояджер-1», создает проблемы со связью. Сигналы идут 45 часов в оба конца. Их цель — перепрограммировать FDS на работу без поврежденной памяти, что позволит «Вояджеру-1» возобновить свою миссию по передаче ценных научных данных из дальних уголков Солнечной системы.