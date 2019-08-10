NASA опробовало в космосе спутники с паровым двигателем

Манёвр продемонстрировали с помощью двух кубсатов на низкой околоземной орбите. Они вращались вокруг Земли на расстоянии около 9 километров друг от друга, когда установили радиосвязь. Один из спутников «скомандовал» другому, чтобы тот активировал ускоритель и приблизился к нему.

Оба аппараты имели «топливные баки», заполненные водой. Эта вода была превращена в пар, который придал ускорение спутнику для осуществления манёвра. В итоге, кубсаты приблизились друг к другу на необходимое расстояние.

Данную технологию разработчики планируют применять в координации движения групп таких небольших спутников.