NASA отказалось рассказывать, что не так с тепловым щитом Orion

С миссией Artemis 2, запланированной на сентябрь 2025 года, NASA проводит дополнительные испытания, чтобы решить проблемы с работой теплового щита во время входа в атмосферу. Корабль Orion получил неожиданные повреждения, потеряв больше аблятивного материала, чем ожидалось, во время возвращения в 2022 году.

Опасения по поводу целостности теплового щита могут повлиять на безопасность астронавтов, что заставляет NASA рассматривать варианты модификации конструкции космического аппарата или траектории входа.

Время покажет, какую тактику выбрало агентство.