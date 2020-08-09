NASA откажется от оскорбительных названий космических объектов

NASA сообщило, что изучает вопрос неофициальной терминологии космических объектов в рамках стремлений ведомства установить политику разнообразия, равенства и инклюзивности.

Космическое агентство решило, что больше не будет называть планетарную туманность NGC 2392 туманностью Эскимос. Слово «эскимос», по заверению NASA, широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей.

Кроме того, NASA больше не будет называть спиральные галактики NGC 4567 и NGC 4568 Сиамскими Близнецами. Почему этот термин считается оскорбительным, в агентстве не пояснили.

«Эти названия и термины могут иметь исторические или культурные коннотации, которые неприемлемы или неприятны, и NASA прилагает все усилия, чтобы решить эту проблему», — сообщили в ведомстве.