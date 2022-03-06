NASA открыла 50-летний запечатанный образец лунного грунта

Пятьдесят лет назад команда "Аполлона-17" вбила 36-сантиметровые трубки в лунный грунт для сбора подповерхностных образцов. Запечатанные в вакууме трубки были доставлены на Землю и помещены в защитный контейнер, также находящийся в вакууме, в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Нетронутые породы и почва в двух таких пробирках хранились вместе с другими отобранными образцами в ожидании анализа будущими учеными с помощью более совершенных приборов. Программой руководит отдел NASA ANGSA.

Сейчас, полвека спустя, NASA находится в процессе открытия одной из этих трубок "Аполлона-17" - кэша образцов ANGSA 73001 - для изучения материала внутри с помощью самого современного оборудования. Но сначала исследователи хотят собрать все летучие вещества, которые могли присутствовать в некогда ультрахолодной почве, материалы, которые немедленно испарились бы при комнатной температуре.