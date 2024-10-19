NASA отложило сертификацию корабля Starliner

Starliner должен был обеспечивать ротацию экипажей на МКС для двух миссий в 2025 году, но не пройдёт сертификацию вовремя. На Boeing теперь направлено пристальное внимание из-за возникавших проблем.

Поэтому для указанных целей агентство будет использовать корабль Crew Dragon компании SpaceX. А для Starliner запланирован ещё один испытательный полёт: по сути, контрольная процедура перед одобрением первого эксплуатационного полёта.

Как сообщает портал SpaceNews, Crew Dragon будет использован как для миссии Crew-10, запланированной не ранее февраля 2025 года, так и для миссии Crew-11, запланированной не ранее июля. В экипаж Crew-10 войдут астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт Такуя Ониши из японского космического агентства JAXA и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков. Состав миссии Crew-11 ещё не известен.

«Сроки и конфигурация следующего полёта Starliner будут определены после того, как будет получено полное представление о том, как Boeing будет проходить сертификацию системы. NASA рассматривает различные варианты наилучшего достижения сертификации системы, включая возможности для потенциального полёта Starliner в 2025 году», — сказано в сообщении NASA.