NASA отправило космический зонд для изучения астероидов-«троянцев»

За следующие 12 лет Lucy облетит один астероид из Главного пояса и семь «троянцев». Это первая миссия агентства, которая изучит столько различных объектов. Исследование астероидов поможет лучше понять формирование и эволюцию Солнечной системы.

Миссия «Люси» названа в честь австралопитека афарского, чьи останки нашли в 1974 году. Такое название было выбрано неспроста. Научные данные показывают, что троянские астероиды — это остатки материала, из которого образовались планеты-гиганты. Исследования могут раскрыть информацию о развитии Солнечной системы точно так же, как скелет Люси произвёл революцию в нашем понимании эволюции человека.