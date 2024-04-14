NASA отправит японца на Луну

Соглашение, подписанное администратором NASA Биллом Нельсоном и министром космонавтики Японии Масахито Мориямой, предусматривает два вида помощи со стороны Японии. Во-первых, они предоставят герметичный луноход под названием Lunar Cruiser. Этот аппарат с увеличенным радиусом действия превзойдет американские луноходы и будет поддерживать миссии астронавтов за пределами их досягаемости. NASA поставит Lunar Cruiser до миссии Artemis 7 (не ранее 2031 года).

Во-вторых, Япония получает два желанных места в будущих лунных миссиях Artemis. Это монументальное достижение, которое позволит японскому космическому агентству стать первым агентством за пределами NASA, чьи астронавты побывали на Луне.

Хотя точные сроки остаются неизвестными, ожидается, что по крайней мере один японский астронавт совершит полет до прибытия лунного крейсера, возможно, уже в рамках проекта Artemis 4 (конец 2020-х годов). Окончательное решение зависит от различных факторов, включая прогресс лунохода и общие этапы программы.