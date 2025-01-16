NASA отпраздновала открытие Э. Хабблом «новой Вселенной» сто лет назад

Это открытие разрушило веру в то, что Млечный Путь охватывает всю Вселенную, и ввело идею о том, что Вселенная расширяется. Выводы Хаббла заложили основу современной космологии, включая концепцию Большого взрыва.

Сегодня космический телескоп NASA «Хаббл» продолжает его наследие, открывая «чудеса Вселенной» — от далеких галактик до черных дыр. Он также помог уточнить измерение скорости расширения Вселенной, известное как постоянная Хаббла.