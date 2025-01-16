NASA отпраздновала открытие Э. Хабблом «новой Вселенной» сто лет назад

Опубликовано 16 января 2025, 18:361 мин.
NASA отпраздновала открытие Э. Хабблом «новой Вселенной» сто лет назадОткрытие Эдвином Хабблом расширяющейся Вселенной
Сто лет назад Эдвин Хаббл изменил наше представление о Вселенной, пишет NASA в своей поздравительной статье. С помощью 100-дюймового телескопа Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон Хаббл обнаружил слабую звезду V1 в галактике Андромеды. Эта переменная звезда Цефеида помогла Хабблу вычислить, что Андромеда находится далеко за пределами Млечного Пути, доказав существование бесчисленных галактик за пределами нашей собственной.
Это открытие разрушило веру в то, что Млечный Путь охватывает всю Вселенную, и ввело идею о том, что Вселенная расширяется. Выводы Хаббла заложили основу современной космологии, включая концепцию Большого взрыва.
Сегодня космический телескоп NASA «Хаббл» продолжает его наследие, открывая «чудеса Вселенной» — от далеких галактик до черных дыр. Он также помог уточнить измерение скорости расширения Вселенной, известное как постоянная Хаббла.