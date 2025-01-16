Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 18:36
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NASA отпраздновала открытие Э. Хабблом «новой Вселенной» сто лет назад

Открытие Эдвином Хабблом расширяющейся Вселенной
Сто лет назад Эдвин Хаббл изменил наше представление о Вселенной, пишет NASA в своей поздравительной статье. С помощью 100-дюймового телескопа Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон Хаббл обнаружил слабую звезду V1 в галактике Андромеды. Эта переменная звезда Цефеида помогла Хабблу вычислить, что Андромеда находится далеко за пределами Млечного Пути, доказав существование бесчисленных галактик за пределами нашей собственной.
NASA отпраздновала открытие Э. Хабблом «новой Вселенной» сто лет назад
© Ferra

Это открытие разрушило веру в то, что Млечный Путь охватывает всю Вселенную, и ввело идею о том, что Вселенная расширяется. Выводы Хаббла заложили основу современной космологии, включая концепцию Большого взрыва.

Сегодня космический телескоп NASA «Хаббл» продолжает его наследие, открывая «чудеса Вселенной» — от далеких галактик до черных дыр. Он также помог уточнить измерение скорости расширения Вселенной, известное как постоянная Хаббла.

Источник:NASA/Goddard Space Flight Center
Автор:Максим Многословный
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