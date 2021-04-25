NASA отрепетирует столкновение астероида с Землёй

В учениях будет участвовать Управление координации планетарной защиты NASA. В течение пяти дней специалисты будут симулировать сценарий удара и будут адаптировать своё поведение под различные входящие данные.

Специалисты объяснили, что участие в учениях такого рода позволяет узнать больше о том, кто является ключевыми фигурами в случае стихийного бедствия. Учения помогут специалистам коммуницировать друг с другом и с правительством. Всё это поможет быстрее сориентироваться в случае реального столкновения Земли с астероидом.