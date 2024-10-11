NASA ожидает от SpaceX успехов при очередном запуске системы Starship

Опубликовано 11 октября 2024, 17:211 мин.
NASA ожидает от SpaceX успехов при очередном запуске системы StarshipАгентство «с нетерпением» ждёт результатов
В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX запустит тестовую версию сверхтяжёлой транспортной системы Starship в пятый комплексный испытательный полёт. Как заявила и.о. заместителя помощника администратора в управлении исследований NASA Лори Глэйз, агентство «с нетерпением» ждёт от компании успеха в испытаниях Starship.
© SpaceX
Сейчас ведутся финальные работы в рамках подготовки системы к полёту. Цель пятой испытательной миссии — повторить то же самое, чего SpaceX добилась в ходе четвёртого полёта. Компании необходимо организовать возвращение ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и захватить его манипуляторами башни обслуживания под названием Mechazilla. Также необходимо повторить вход в атмосферу и приводнение корабля Starship в Индийском океане.
Об ожидании успеха при проведении испытаний Strship Глэйз заявила 9 октября на заседании Совета по аэронавтике и космической инженерии Национальной академии наук США. NASA намерено использовать Starship для миссии Artemis III и лунной программы Human Landing System (HLS) в качестве посадочного модуля.