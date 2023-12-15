NASA перенесло отстыковку американского «грузовика» от МКС из-за плохой погоды

20:20, 15 декабря 2023
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NASA перенесло отстыковку американского «грузовика» от МКС из-за плохой погодыОтстыковаться корабль должен в понедельник
NASA объявило о переносе даты отстыковки от МКС грузового космического корабля Cargo Dragon, запущенного SpaceX на носителе Falcon 9 в ноябре 2023 года.
© NASA
Отстыковка, запланированная на 16 декабря, переносится из-за неблагоприятных погодных условий.
Новая дата — 17 декабря в 17:05 по времени Восточного побережья США, по московскому времени отстыковка состоится в понедельник в 01:05.
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