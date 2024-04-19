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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 10:00
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NASA подтвердила пробитие крыши дома мусором с МКС

Происхождение доказано
Владелец дома в Неаполе, штат Флорида, получил нежелательный сюрприз в прошлом месяце, когда кусок космического мусора пробил его крышу. Теперь NASA подтвердило происхождение объекта: это металлический кронштейн, используемый для крепления батарей на борту Международной космической станции (МКС).
NASA подтвердила пробитие крыши дома мусором с МКС
© Ferra

Этот необычный инцидент подчеркивает в том числе и юридические сложности, связанные с космическим мусором. Алехандро Отеро, владелец дома, и NASA находятся на «неизведанной территории» с точки зрения определения ответственности и возмещения ущерба.

Время и траектория полета обломка наводили на мысль о его связи с МКС. Космическое командование США сообщило о входе в атмосферу грузового поддона со списанными батареями незадолго до столкновения. Сам объект — стойка из металлического сплава — соответствовал описанию креплений для батарей, использовавшихся на грузовом поддоне.

К счастью, 19-летний сын Отеро, находившийся в тот момент дома, избежал травм. Объект пробил крышу и пролетел через два этажа, прежде чем упасть. К счастью, он не задел важные элементы конструкции дома.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#очистка мусора
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#космос
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#дом
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#МКС