NASA подтвердила пробитие крыши дома мусором с МКС

Этот необычный инцидент подчеркивает в том числе и юридические сложности, связанные с космическим мусором. Алехандро Отеро, владелец дома, и NASA находятся на «неизведанной территории» с точки зрения определения ответственности и возмещения ущерба.

Время и траектория полета обломка наводили на мысль о его связи с МКС. Космическое командование США сообщило о входе в атмосферу грузового поддона со списанными батареями незадолго до столкновения. Сам объект — стойка из металлического сплава — соответствовал описанию креплений для батарей, использовавшихся на грузовом поддоне.

К счастью, 19-летний сын Отеро, находившийся в тот момент дома, избежал травм. Объект пробил крышу и пролетел через два этажа, прежде чем упасть. К счастью, он не задел важные элементы конструкции дома.