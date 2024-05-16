NASA поймала редкий кадр прохода 5-й луны Юпитера через «Большое красное пятно»

Открытая в 1892 году астрономом Эдвардом Эмерсоном Барнардом, Амальтея — пятая по величине луна Юпитера, но относительно небольшая, ее размеры составляют 250 км на 128 км. Интересно, что ранее космический аппарат NASA «Галилео» показал, что Амальтея состоит не из твердой породы, а из слабосвязанных обломков.

Во время недавнего пролета «Юнона» запечатлела Амальтею как крошечное черное пятнышко на фоне массивного шторма Юпитера, Большого красного пятна, которое простирается на 12 500 км. Амальтея вращается по близкой к Юпитеру орбите, совершая оборот каждые 0,5 земных суток, и «купается» в интенсивном излучении и магнитном поле планеты.