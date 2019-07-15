NASA показала 3D-печать и сборку космических кораблей прямо на орбите

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт по финансированию на сумму в 73,3 миллиона долларов с калифорнийской компанией Made In Space, которая должна протестировать возможности космической 3D-печати с помощью спутника Archinaut One.

Возможности подобной 3D-печать и сборки объектов прямо в космосе NASA показала в демонстрационном видеоролике. В будущем такая технология может использоваться для сборки космических аппаратов на орбите Луны и Марса, да и сами космические корабли.

Archinaut One представляет собой роботизированный космический аппарат, его запуск должен состояться в 2022 году или позднее. Его планируется запустить на орбиту с помощью ракеты Rocket Lab Electron. Затем «космический принтер» создаст с помощью 3D-печати две десятиметровые панели с солнечными батареями.