NASA показала крупным планом марсианскую «грязь» и 43-е отверстие для образцов

Порода на снимке — иловик, осадочная порода, образовавшаяся в древних водоёмах из глины и ила. Это говорит о том, что когда-то на Марсе была вода, возможно даже в виде озёр, существовавших миллионы лет назад.

Хотя миссия Curiosity изначально должна была длиться всего 2 года, она продолжается до сих пор. С 2021 года ему помогает второй марсоход — Perseverance, тоже занимающийся поиском следов древней жизни на Марсе.