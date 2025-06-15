Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2025, 00:00
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NASA показала крупным планом марсианскую «грязь» и 43-е отверстие для образцов

Точка бурения
Марсоход Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года, поделился новым снимком. На фото видно буровое отверстие — уже 43-е по счёту. Это бурение было проведено на высоком марсианском холме в кратере Гейла. Там Curiosity исследует слои породы, чтобы лучше понять историю Марса и выяснить, были ли когда-то на планете условия для жизни.
NASA показала крупным планом марсианскую «грязь» и 43-е отверстие для образцов

© NASA

Порода на снимке — иловик, осадочная порода, образовавшаяся в древних водоёмах из глины и ила. Это говорит о том, что когда-то на Марсе была вода, возможно даже в виде озёр, существовавших миллионы лет назад.

Хотя миссия Curiosity изначально должна была длиться всего 2 года, она продолжается до сих пор. С 2021 года ему помогает второй марсоход — Perseverance, тоже занимающийся поиском следов древней жизни на Марсе.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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