NASA показало фотографии солнечного затмения прямиком с Марса

Фобос, являющийся большей из двух небольших спутников Марса, находится намного ближе к планете, чем наша Луна к Земле — всего 6 000 км против 384 400 км. Фобос известен своей быстрой орбитой, делая три оборота вокруг Марса за день. Хотя его вид напоминает астероид, происхождение Фобоса остается загадкой.

Ученые полагают, что Фобос и его спутник Деймос могли образоваться из оставшегося материала при формировании Марса или после столкновения с другим небесным телом.