Наука и технологии
Опубликовано 23 июня 2025, 14:15
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NASA показало кратер от крушения японского аппарата на Луну

Космический аппарат NASA снял место крушения японского лунного модуля
NASA опубликовало фотографии с места падения японского лунного модуля, сделанные с орбиты Луны. Снимки были получены с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.
NASA показало кратер от крушения японского аппарата на Луну

© NASA/Goddard/Arizona State University

Космический аппарат японской компании ispace под названием Resilience потерпел крушение на поверхности Луны в районе Mare Frigoris — это вулканическая зона на севере Луны. На фото видно тёмное пятно — след от удара, а вокруг него — светлый ореол из лунной пыли, поднявшейся при падении.

Это уже вторая неудачная попытка посадки на Луну для компании ispace за последние два года. Последняя миссия стартовала в январе с мыса Канаверал.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
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