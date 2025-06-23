NASA показало кратер от крушения японского аппарата на Луну

Опубликовано 23 июня 2025, 14:151 мин.
NASA показало кратер от крушения японского аппарата на ЛунуКосмический аппарат NASA снял место крушения японского лунного модуля
NASA опубликовало фотографии с места падения японского лунного модуля, сделанные с орбиты Луны. Снимки были получены с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.
© NASA/Goddard/Arizona State University
Космический аппарат японской компании ispace под названием Resilience потерпел крушение на поверхности Луны в районе Mare Frigoris — это вулканическая зона на севере Луны. На фото видно тёмное пятно — след от удара, а вокруг него — светлый ореол из лунной пыли, поднявшейся при падении.
Это уже вторая неудачная попытка посадки на Луну для компании ispace за последние два года. Последняя миссия стартовала в январе с мыса Канаверал.