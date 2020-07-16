NASA показало самые близкие фотографии Солнца

Благодаря Solar Orbiter человечество получило самые детальные снимки звезды, вокруг которой обращается планета Земля. В июне аппарат прошёл в 77 млн километрах от Солнца. Это было его первое сближение со звездой.

На снимках, полученных инструментом EUI в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, учёные обнаружили так называемые «костры» (campfires) — многочисленные небольшие вспышки. Они могут быть в миллионы раз меньше, чем обычные солнечные вспышки.

Особенность полученных изображений в том, что от них не ожидали никаких открытий. Они были сделаны, скорее, для проверки работы аппаратуры.