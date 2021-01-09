Наука и технологии
Сегодня 17:57
NASA показало снимки сталкивающихся галактик
Шесть слияний
NASA и Европейское космическое агентство поделилось шестью снимками слияния массивных галактик, полученными на космический телескоп «Хаббл».
«Такие взаимодействия — ключевой аспект эволюции галактик, а также одни из самых зрелищных событий в жизни галактики», — сказали в Европейском космическом агентстве.
ESA
Когда галактики сливаются, они кардинальным образом изменяют свою структуру. Звёзды в них тоже претерпевают изменения. В результате столкновений могут образовываться массивные звёздные скопления.
Напомним, телескоп «Хаббл» расположен на орбите высотой около 569 километров. На такой высоте на аппарат не влияет атмосфера, и его разрешающая способность становится в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа на Земле. «Хаббл» уже подарил науке тысячи ценных снимков.