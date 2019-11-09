NASA показало свой первый электросамолёт

Над X-57 Maxwell, названным в честь физика Джеймса Максвелла, агентство работало с 2015 года. Презентация разработки прошла в лётно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии.

Самолёт построен на основе другого — Tecnam P2006T. Но вместо двигателей внутреннего сгорания X-57 Maxwell оборудован электрическими круизными двигателями.

Представлена была уже доработанная версия самолёта. В неё добавили 14 винтовых двигателей, причём 12 из них питаются от аккумуляторов.

Поскольку электрические двигатели имеют некоторое ограничение, самолёт предназначен для коротких рейсов. Перевозить может небольшое количество пассажиров.

X-57 Maxwell — не первый экспериментальный самолёт NASA. В 1946 году агентство создало Bell X-1 с ракетным двигателем.