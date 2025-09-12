NASA попросила обычных людей помочь отследить полёт Artemis 2 вокруг Луны

Присоединиться могут международные космические агентства, университеты, компании, некоммерческие организации и даже частные лица. Заявки принимаются до 27 октября. Добровольцы будут пытаться принимать сигнал от корабля и отслеживать изменения в радиоволнах.

У NASA уже есть собственные системы связи — сети Deep Space Network и Near Space Network, которые обеспечат контроль за стартом, полётом и возвращением. Однако агентство хочет привлечь внешние организации, чтобы понять, какие возможности отслеживания есть за пределами госструктур.