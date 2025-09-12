NASA попросила обычных людей помочь отследить полёт Artemis 2 вокруг Луны

Опубликовано 12 сентября 2025, 16:301 мин.
NASA попросила обычных людей помочь отследить полёт Artemis 2 вокруг ЛуныВдруг и вы поможете
NASA ищет добровольцев, которые помогут отслеживать миссию Artemis 2 — первый за более чем 50 лет пилотируемый полёт к Луне. Старт планируется на апрель 2026 года. Четыре астронавта облетят Луну на корабле Orion и вернутся на Землю.
Присоединиться могут международные космические агентства, университеты, компании, некоммерческие организации и даже частные лица. Заявки принимаются до 27 октября. Добровольцы будут пытаться принимать сигнал от корабля и отслеживать изменения в радиоволнах.
У NASA уже есть собственные системы связи — сети Deep Space Network и Near Space Network, которые обеспечат контроль за стартом, полётом и возвращением. Однако агентство хочет привлечь внешние организации, чтобы понять, какие возможности отслеживания есть за пределами госструктур.