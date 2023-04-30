NASA попросило помощи граждан в прослушивании Вселенной

Когда солнечные ветры приближаются к Земле, они заставляют вибрировать линии магнитного поля и плазму вокруг планеты, производя ультранизкочастотные волны, которые невозможно услышать человеческим ухом. Однако NASA ускорило эти частоты и превратило их в слышимые звуки с помощью интерактивного инструмента. Цель проекта - позволить людям «оценить естественную музыку космоса» и помочь ученым выявить интересные особенности в звуках.

Предварительные исследования с помощью HARP уже выявили неожиданные особенности, такие как то, что команда называет «обратной арфой» - частоты меняются в противоположную сторону от того, что ожидали ученые.