NASA попросило помощи граждан в прослушивании Вселенной

NASA попросило помощи граждан в прослушивании ВселеннойНачнут со звуков магнитной среды Земли
NASA запустило новый научный проект для граждан под названием HARP, который позволяет общественности слушать «симфонию звука», создаваемую магнитной средой Земли.
Когда солнечные ветры приближаются к Земле, они заставляют вибрировать линии магнитного поля и плазму вокруг планеты, производя ультранизкочастотные волны, которые невозможно услышать человеческим ухом. Однако NASA ускорило эти частоты и превратило их в слышимые звуки с помощью интерактивного инструмента. Цель проекта - позволить людям «оценить естественную музыку космоса» и помочь ученым выявить интересные особенности в звуках.
Предварительные исследования с помощью HARP уже выявили неожиданные особенности, такие как то, что команда называет «обратной арфой» - частоты меняются в противоположную сторону от того, что ожидали ученые.