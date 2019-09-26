NASA попросило Россию не прекращать отправлять астронавтов на российских кораблях

«Мы также очень надеемся, что американские астронавты продолжат летать на кораблях "Союз", а российские космонавты начнут летать на американских коммерческих кораблях», — заявил исполнительный директор NASA по пилотируемым программам.

Он рассказал, что работа над Crew Dragon и Starliner сейчас идёт очень интенсивно. Перед полётами управление должно будет убедиться, что корабли полностью готовы. После этого их начнут запускать регулярно.

Напомним, на сегодняшний день космонавтов на МКС доставляют только российские корабли «Союз».