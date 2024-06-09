NASA поручило найти способ удешевить возвращение образцов с Марса

Каждая компания получит до 1,5 миллиона долларов на 90-дневное исследование. В число участников входят Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne, SpaceX, Blue Origin, Quantum Space и Whittinghill Aerospace. Lockheed Martin и Northrop Grumman сосредоточатся на использовании существующих технологий, а Aerojet Rocketdyne изучит новые «высокопроизводительные варианты».

Компания SpaceX, уже разрабатывающая ракету Starship для полетов на Марс, предлагает использовать ее для возвращения образцов. Компания Blue Origin изучит синергию со своей лунной программой Artemis.

Кроме того, центры NASA JPL и APL внесут свой вклад в исследования, направленные на поиск «инновационных решений» для возвращения образцов к 2030-м годам. Полученные результаты лягут в основу новой архитектуры миссии, которая будет разработана позднее в этом году и, вероятно, будет сочетать в себе элементы, разработанные промышленностью и NASA.