NASA потеряет 20% сотрудников из-за последней программы Трампа

По словам пресс-секретаря NASA Шерил Уорнер, программа позволяет сотрудникам уйти с работы по собственному желанию, но при этом до определённой даты они остаются в штате на оплачиваемом административном отпуске. Программа направлена на сокращение расходов в федеральных учреждениях.

На первом этапе заявки подали около 870 человек. На втором этапе, завершившемся 25 июля, число желающих увеличилось на 3 000, включая тех, кто выбрал аналогичные программы раннего выхода на пенсию или поощрительного увольнения.

Кроме того, с начала срока Трампа агентство уже потеряло около 500 сотрудников из-за обычной текучки кадров. К январю 2026 года в NASA останется примерно 14 000 человек.

Эти увольнения происходят на фоне предложенного Трампом сокращения бюджета NASA на 24% и почти вдвое уменьшения финансирования научных исследований.