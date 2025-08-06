NASA потеряло связь с космическим лунным аппаратом

Аппарат был запущен вместе с миссией Intuitive Machines IM-2 с Космического центра Кеннеди 26 февраля. После отделения от ракеты связь с ним была установлена, но уже на следующий день контакт был потерян и восстановить его не удалось. Это помешало провести необходимые манёвры и направить аппарат к Луне.

По данным NASA, проблема возникла из-за того, что солнечные панели не смогли правильно повернуться к Солнцу, и батареи разрядились.

Главной задачей миссии было создание детальных карт с водой на поверхности Луны, а также определение её количества и формы. Эти данные помогли бы будущим роботам и космонавтам, а также учёным лучше понять циклы воды на безвоздушных телах Солнечной системы.

Множество организаций пытались поймать сигнал и следили за аппаратом, но он медленно вращался и удалялся в космос. Надежды на восстановление связи не оправдались.