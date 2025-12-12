NASA потеряло связь с марсианским аппаратом MAVEN

MAVEN — самый «молодой» из действующих орбитеров NASA, пишут СМИ. Он прибыл к Марсу в 2014 году и изучал, как солнечный ветер разрушает атмосферу планеты. Благодаря его данным учёные лучше понимают, почему Марс превратился из тёплой планеты с водой в то, что имеем сейчас.

Если его не удастся восстановить, NASA придётся рассчитывать на два других орбитера — Mars Odyssey (2001) и Mars Reconnaissance Orbiter (2005). Но и они сильно устарели. Odyssey скоро исчерпает топливо, а Reconnaissance Orbiter сможет работать приблизительно до 2030-х. Европейские аппараты также стареют.