NASA потеряло связь с запущенным неделю назад лунным зондом

По данным NASA, потеря связи произошла 4 июля 2022 года. Отключение произошло после того, как космический аппарат отделился от разгонного блока Rocket Lab Photon.

В обновленном пресс-релизе NASA сообщило, что они получили хорошие данные о траектории движения CAPSTONE и что на борту космического аппарата достаточно топлива, чтобы отложить работу с ним на несколько дней, пока инженеры NASA будут пытаться найти проблему и восстановить радиоконтакт.

Запущенный 28 июня на ракете Rocket Lab Electron, спутник CAPSTONE весом 25 кг выполняет девятимесячную миссию по подтверждению стабильности сложной трехмерной околопрямоугольной гало-орбиты (NRHO), которая будет использоваться для космической станции Gateway, запуск которой запланирован на ноябрь 2024 года.