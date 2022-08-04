NASA потребует наличия своего астронавта на всех частных полетах к МКС

Бывшие астронавты будут обеспечивать "опытное руководство частными астронавтами во время предполетной подготовки и выполнения миссии".

Ряд изменений коснется и самих космических туристов, включая новые медицинские стандарты для частных астронавтов, увеличение времени на подготовку частных исследовательских проектов, изменения в правилах возврата грузов и дополнительное время для адаптации частных астронавтов к микрогравитации.

Согласно уведомлению, новые изменения стали результатом "уроков”, извлеченных из полета Axiom Space в апреле прошлого года, когда пассажиры заплатили по $55 млн за полет первого частного астронавта на МКС. Суматошное двухнедельное путешествие, в ходе которого пассажиры также работали над собственными исследованиями, стало тяжелым испытанием как для экипажа МКС, так и для экипажа Axiom, согласно интервью с астронавтами после возвращения миссии.

Миссией Ax-1 руководил бывший астронавт NASA - Майкл Лопес-Алегрия. Президент компании Майкл Саффредини заявил, что компания рассматривает возможность создания экипажа для будущих миссий без профессионального астронавта на борту, поскольку это позволит освободить место для дополнительного (платного) пассажира. Новая политика NASA, скорее всего, является попыткой предотвратить подобные полеты без присмотра.