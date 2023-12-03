NASA пожаловалась на «очень проблематичное» сокращение своего бюджета

NASA пожаловалась на «очень проблематичное» сокращение своего бюджетаЧто угрожает новым миссиям
Управление космических технологий NASA находится в тяжелом положении, поскольку Сенат США предлагает сократить бюджет на 7% на 2024 год, что может оказать «значительное влияние» на важнейшие программы, предупреждает Прасун Десаи, исполняющий обязанности помощника администратора по космическим технологиям.
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Версия выделения бюджета Сената значительно отстает от запроса администрации, что ставит под угрозу амбициозные планы NASA.
Сокращения могут ударить по портфелю Директората космических технологий неравномерно: в случае реализации предложения Сената программы могут быть сокращены на 22% - 27%. Десаи подчеркивает крайнюю необходимость достаточного финансирования, повторяя опасения NASA, сталкивающегося с неопределенностью и задержками в реализации таких флагманских миссий, как возвращение образцов с Марса.