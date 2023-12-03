NASA пожаловалась на «очень проблематичное» сокращение своего бюджета

Версия выделения бюджета Сената значительно отстает от запроса администрации, что ставит под угрозу амбициозные планы NASA.

Сокращения могут ударить по портфелю Директората космических технологий неравномерно: в случае реализации предложения Сената программы могут быть сокращены на 22% - 27%. Десаи подчеркивает крайнюю необходимость достаточного финансирования, повторяя опасения NASA, сталкивающегося с неопределенностью и задержками в реализации таких флагманских миссий, как возвращение образцов с Марса.