НАСА пожаловались на ракеты Илона Маска

Фри подчеркнул, что обеспокоенность ведомства вызвана не только временем разработки, но и тестовым периодом, в течение которого должна быть проведена серия испытаний. Это большое количество, включающее запуск не только посадочного модуля, но и нескольких кораблей-заправщиков.

К тому же перед пилотируемым полётом лунной версии ракеты Starship должна быть совершена беспилотная посадка на Луну для проверки технологии орбитальной дозаправки.

«У них впереди значительное количество запусков, и это, конечно, вызывает у меня беспокойство по поводу даты — декабря 2025 года», — рассказал Джим Фри.