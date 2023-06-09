НАСА пожаловались на ракеты Илона Маска

НАСА пожаловались на ракеты Илона МаскаИз-за проблем со Starship могут отложить лунную миссию
Заместитель администратора NASA по разработке исследовательских систем Джим Фри сообщил, что агентство обеспокоено проблемами во время последних испытаний тяжёлой транспортной ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX. Если разработка замедлится, под вопросом окажется дата старта американской лунной мисси Artemis 3, запланированной на декабрь 2025 года.
Фри подчеркнул, что обеспокоенность ведомства вызвана не только временем разработки, но и тестовым периодом, в течение которого должна быть проведена серия испытаний. Это большое количество, включающее запуск не только посадочного модуля, но и нескольких кораблей-заправщиков.
К тому же перед пилотируемым полётом лунной версии ракеты Starship должна быть совершена беспилотная посадка на Луну для проверки технологии орбитальной дозаправки.
«У них впереди значительное количество запусков, и это, конечно, вызывает у меня беспокойство по поводу даты — декабря 2025 года», — рассказал Джим Фри.