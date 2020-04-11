NASA позволило каждому ощутить себя участником неудачной лунной миссии

Проект позволяет пережить события миссии в режиме реального времени. Сообщается, что он состоит из оригинального и исторического материала об «Аполлон-13». На сайте можно найти около 17 тысяч аудиозаписей, записанных в Центре управления полётами. Пользователи смогут получить опыт в реальном времени или просто просматривать контент в любой удобный момент.

Напомним, в ходе миссии «Аполлон-13» произошла авария: служебный модуль на корабле повредился из-за взорвавшегося кислородного баллона. Взрыв помешал экипажу корабля приземлиться на Луне, однако астронавтов удалось вернуть на Землю. «Аполлон-13» остался единственным из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в произошла серьёзная авария в полёте.