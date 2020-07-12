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NASA позволит марсоходам самостоятельно искать жизнь на Красной планете
Это позволит сэкономить время и деньги
NASA позволит марсоходам самостоятельно искать жизнь на Красной планете. Сейчас они выполняют поручения учёных, но вскоре сами смогут «решать», что исследовать.
Специалисты из Goddard Space Flight Center представили первые результаты интеллектуальной системы, которую установят на космические зонды. Эта системы сможет распознавать геохимические признаки жизни в образцах породы. Ей позволят самостоятельно выбирать, что именно анализировать и какую информацию отправлять на Землю. Система дебютирует в 2022/2023 году во время миссии ExoMars.
Как пояснили учёные, это очень дальновидный шаг для космических исследований. Он означает возможность отойти от идеи, что человек должен сам изучать всё в космосе. За него это смогут делать интеллектуальные системы. Такой подход сэкономит и время, и деньги.