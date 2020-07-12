Наука и технологии
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NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны
Уже в сентябре
NASA предупредило о том, что скоро мимо Земли пролетит астероид. Он пройдёт на расстоянии меньшем, чем до Луны. А естественный спутник удалён от планеты лишь на 384 400 километров.
Пролёт астероида 2011 ES4 ожидается в сентябре. Диаметр небесного тела равен 22-49 метрам. 1 сентября оно пролетит рядом с Землёй на расстоянии около 71 805 километров. Это намного меньше дистанции до Луны, но бояться астероида не следует: его диаметр слишком мал.
2011 ES4 классифицируется как объект группы околоземных астероидов «Аполлоны». Орбиты таких тел время от времени пересекаются с земной по мере того, как планета вращается вокруг Солнца. Учёные не наблюдали 2011 ES4 с марта 2011 года.