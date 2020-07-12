NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны

Пролёт астероида 2011 ES4 ожидается в сентябре. Диаметр небесного тела равен 22-49 метрам. 1 сентября оно пролетит рядом с Землёй на расстоянии около 71 805 километров. Это намного меньше дистанции до Луны, но бояться астероида не следует: его диаметр слишком мал.

2011 ES4 классифицируется как объект группы околоземных астероидов «Аполлоны». Орбиты таких тел время от времени пересекаются с земной по мере того, как планета вращается вокруг Солнца. Учёные не наблюдали 2011 ES4 с марта 2011 года.