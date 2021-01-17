NASA провалило огневые испытания двигателей ракеты для полёта на Луну

В рамках испытаний на специальную опору установили четыре двигателя. Они должны были одновременно проработать около восьми минут. Но в итоге продержались лишь около минуты.

Директор NASA заявил, что не всё пошло по плану в ходе испытаний, но специалисты получили много важной информации. Сотрудникам NASA предстоит выяснить, почему двигатели не достигли нужных показателей, а затем устранить проблему.

Специалисты уже пояснили, что во время испытаний сработала автоматическая система по отключению двигателей. Почему это произошло — из-за неполадок оборудования, датчиков или программного обеспечения — пока неясно. Неудача может повлиять на сроки миссий.