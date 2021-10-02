NASA провалило проект по созданию новых скафандров

Скафандры должны использоваться для выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС) и для работы на лунной поверхности в рамках программы Artemis. NASA занималось созданием нужного космического снаряжения последние 14 лет. Сообщается, что ведомство потратило на это $420 млн.

В целом, NASA готово потратить на проект скафандров более $1 млрд. Однако насколько затянется проектирование и выпуск, пока неясно. Уже в 2024 году Управление планировало высадить на Луну космонавтов. Но оборудование может быть не готово к тому времени.