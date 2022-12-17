NASA проведет свой первый биологический эксперимент в глубоком космосе

Помимо этого NASA представило новый инструмент визуализации в реальном времени, чтобы общественность могла следить за ходом работы BioSentinel.

BioSentinel был запущен в ноябре в рамках усилий агентства по более четкому пониманию того, как путешествия в глубокий космос могут повлиять на живые организмы. BioSentinel - это небольшой космический аппарат размером с обувную коробку

Дрожжи были выбраны по причине того, что клетки, из которых они состоят, в некоторой степени похожи на клетки, из которых состоит человек, включая ДНК, которая может быть повреждена космическим излучением. Результаты этого эксперимента помогут пролить свет на то, как люди и другие организмы могут реагировать на длительные космические полеты, например, во время полета на Марс.