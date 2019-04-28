NASA проведёт учения по борьбе с астероидной угрозой

Организаторы конференции предлагают гипотетическую ситуацию, при которой с Землёй сблизится выдуманный астероид PDC. На самом деле, это не такой уж фантастический вариант, и подобная угроза, действительно, существует. Правда, произойти это может и через сотню лет.

На сайте конференции сказано, что астероид был обнаружен 26 марта. В 2027 году, по прогнозам учёных, он должен пройти близко с Землёй с вероятностью столкновения в 1%. Участники конференции — астрономы и другие специалисты, должны будут придумать, что делать, чтобы свести вероятность столкновения к нулю.

Организаторы считают, что такие мероприятия необходимы для того, чтобы научиться быстрее мобилизовать усилия в случае реальной угрозы.