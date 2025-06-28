NASA провело тесты ускорителя для лунной миссии, которым вряд ли воспользуются

В середине испытания, около 100 секунд, в струе пламени произошло небольшое «необычное событие», возможно, связанное с соплом двигателя. Однако двигатель продолжил работать без сбоев до конца теста. Пока Northrop Grumman не дала комментариев по этому поводу.

Новый ускоритель сильно отличается от тех, что сейчас используют на миссии Artemis II. NASA собирается тщательно изучить все данные теста в ближайшие месяцы, чтобы понять, что нужно улучшить. Этот ускоритель должен впервые взлететь в 2034 году на девятой миссии Artemis с посадкой на Луну. Но планы могут измениться из-за бюджетных пересмотров, которые смещают акцент на коммерческие проекты и подготовку полёта на Марс. Так что неизвестно, будет ли этот ускоритель когда-либо запущен.