NASA раскрыла план «охоты на инопланетян»: встречайте «криобот», который погрузится во внеземные океаны

Созданный в Калифорнийском технологическом институте, «Криобот» использует бурение и горячую воду, чтобы растопить замерзшую поверхность лун и раскрыть тайны океанов жидкой воды под ней. Этот потусторонний исследователь, питающийся от 10-киловаттной ядерной энергетической установки и обладающий передовой системой терморегулирования, может произвести революцию в нашем понимании внеземной жизни.

В то время как концепция предусматривает преодоление таких препятствий, как камни и соль во льду, необходимо также преодолеть препятствия для связи. В настоящее время изучаются беспроводные методы, включая радио- и магнитные приемопередатчики, для передачи данных с зонда, находящегося в километрах подо льдом, на Землю.