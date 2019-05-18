NASA раскрыло подробный план высадки на Луну в 2024 году

В начале NASA говорит о том, что перед агентством стоит новая грандиозная задача, выполнение которой сложнее, чем когда-либо. Первым делом специалистам предстоит разработать новую ракету-носитель Space Launch System, которая сможет вывести на орбиту большую массу полезной нагрузки. Её называют мощнейшей ракетой, когда-либо разработанной. Также NASA создаст капсулу для экипажа, которая сможет выдержать путешествие в космос и вернуть людей обратно на Землю. Космический корабль получил название Orion. Спускаемый аппарат с экипажем должен будет уметь приземляться в любом месте лунной поверхности.

Также NASA разрабатывает обитаемую окололунную станцию Gateway. Она будет перемещаться между орбитами Земли и Луны. В целом, агентство надеется научиться использовать воду, обнаруженную на спутнике, чтобы получать из неё кислород для дыхания и водород для ракетного топлива.