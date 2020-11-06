Наука и технологии
Сегодня 09:30
NASA раздаст паспорт астронавта всем желающим
А также позволит проследить за новейшей космической миссией виртуально
В сети появилась информация о достаточно интересной инициативе NASA. Космическое агентство, совместно со SpaceX, предлагает поучаствовать всем желающим в первом совместном полете компаний виртуально. Все те, кто все же примет участие в этом мероприятии, по итогу получат паспорт астронавта.
Состоится исторический запуск уже совсем скоро — 14 ноября 2020 года. В случае, если он пройдет по плану, то экипаж Crew-1 стартует из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Многоразовая ракета Falcon 9 отправит капсулу Crew Dragon, в которой будет находиться сразу четыре астронавта, на МКС, где специалисты проведут около полугода.
В тот же самый момент, абсолютно все желающие, могут следить за ходом выполнения миссии виртуально:
Опыт виртуального запуска экипажа Crew-1 НАСА на этот раз включает в себя материалы с запуска, цифровой билет на борт, уведомления в социальных сетях и на почту и получение паспорта астронавта, который мы отправим после успешного запуска.
Сам стартовый паспорт можно скачать по ссылке. При этом представители агентства также предлагают подписаться на свою рассылку, чтобы не пропустить важную информацию о ходе миссии.