NASA раздаст паспорт астронавта всем желающим

Состоится исторический запуск уже совсем скоро — 14 ноября 2020 года. В случае, если он пройдет по плану, то экипаж Crew-1 стартует из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Многоразовая ракета Falcon 9 отправит капсулу Crew Dragon, в которой будет находиться сразу четыре астронавта, на МКС, где специалисты проведут около полугода.

В тот же самый момент, абсолютно все желающие, могут следить за ходом выполнения миссии виртуально: