NASA развернёт первую метеостанцию на другой планете

Данные Perseverance будет получать с датчиков, расположенных на аппарате. Инструмент планетохода в NASA назвали Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). Он сможет собирать информацию о скорости ветра на Марсе, температуре и др.

Perseverance был запущен прошедшим летом. На Марсе он окажется в феврале 2021 года. Перед ровером стоит несколько научных задач, среди которых поиск образцов для будущей миссии.

Чем тщательнее аппарат изучит Марс, тем проще учёным будет разработать жилые структуры для первых переселенцев на планете.